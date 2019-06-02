В субботу на стадионе "Ванда Метрополитано" мадридского "Атлетико" состоялся финал Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2018/19, в котором сыграли два английских клуба - "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Матч завершился победой "Ливерпуля" со счетом 2:0.

Как передает Day.Az со ссылкой на Euronews, полиция Мадрида арестовало лицо, которое продавало поддельные билеты "очень хорошего качества". Как сообщила полиция, стоимость только двух билетов составляла 8400 евро.

УЕФА также до матча предупреждало болельщиков о том, что группа людей, выдающих себя за стюардов или официальных лиц, могут предпринять попытку украсть билеты.

"Испанская полиция конфисковала фальшивые устройства для технической проверки билетов, а также фальшивые аккредитации", - отмечается в сообщении.

Издание "Extra.ie" в свою очередь пишет, что один фанат "Тоттэнхема" написал в "Twitter" о том, что "испанская полиция вошла в бар, в котором они собрались перед матчем, и начала избивать их".

Другой фанат "Тоттэнхема" также утверждает, что "полиция прибыла и начала применять силу в отношении фанатов, которые не доставляли никаких проблем".

Перед матчем испанская полиция также задерживала фанатов, которые по их утверждению, нарушали правопорядок.

Отмечается, что полиция при задержании футбольных болельщиков применяла против них силу.

Как пишет в свою очередь "Goal.com", каждый клуб получил 16613 билетов, в результате чего огромное количество фанатов не смогли попасть на финал. Это также привело к перепродаже билетов на черном рынке.

Как отмечается, со стороны болельщиков "Ливерпуля" было подано больше 30 тысяч заявок на приобретение билета.