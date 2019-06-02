Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) назвал лучшего игрока финала Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

1 июня в Мадриде на домашнем стадионе "Атлетико" в финальном поединке турнира сошлись два английских клуба - "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Победа осталась за подопечными Юргена Клоппа, "Ливерпуль" победил со счетом 2:0.

Технические наблюдатели УЕФА отдельно выделили защитника "Ливерпуля" Вирджила Ван Дейка.

"Ван Дейк проявил выдающиеся лидерские качества и был лучшим защитником "Ливерпуля". Он отбирал мяч в ключевые моменты и весь матч сохранял холодную голову", - написано в твиттере УЕФА.