https://news.day.az/sport/1125471.html УЕФА определил лучшего игрока финала Лиги чемпионов
УЕФА определил лучшего игрока финала Лиги чемпионов
Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) назвал лучшего игрока финала Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
1 июня в Мадриде на домашнем стадионе "Атлетико" в финальном поединке турнира сошлись два английских клуба - "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Победа осталась за подопечными Юргена Клоппа, "Ливерпуль" победил со счетом 2:0.
Технические наблюдатели УЕФА отдельно выделили защитника "Ливерпуля" Вирджила Ван Дейка.
"Ван Дейк проявил выдающиеся лидерские качества и был лучшим защитником "Ливерпуля". Он отбирал мяч в ключевые моменты и весь матч сохранял холодную голову", - написано в твиттере УЕФА.
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