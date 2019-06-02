Представители Азербайджана выиграли две золотые медали на Кубке мира по спортивной гимнастике из серии "Challenge", которая проходит в словенском городе Копер, сообщает Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, передает Day.Az.

Первое "золото" на счет сборной записала Марина Некрасова, набравшая 14.475 баллов в опорном прыжке, опередив всех своих соперниц.

Второе "золото" завоевал Никита Симонов, который набрал 14.600 баллов в движениях на кольцах.