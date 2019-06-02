https://news.day.az/sport/1125497.html Представители Азербайджана выиграли золотые медали на Кубке мира по спортивной гимнастике
Представители Азербайджана выиграли золотые медали на Кубке мира по спортивной гимнастике
Представители Азербайджана выиграли две золотые медали на Кубке мира по спортивной гимнастике из серии "Challenge", которая проходит в словенском городе Копер, сообщает Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, передает Day.Az.
Первое "золото" на счет сборной записала Марина Некрасова, набравшая 14.475 баллов в опорном прыжке, опередив всех своих соперниц.
Второе "золото" завоевал Никита Симонов, который набрал 14.600 баллов в движениях на кольцах.
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