Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов может провести бой-реванш с ирландцем Конором Макгрегором 7 сентября в Абу-Даби.

Об этом ТАСС сообщил тренер и отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов, передает Day.Az.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов проведет следующий бой 7 сентября в Абу-Даби.

"Идет разработка троих соперников, - сказал специалист. - Это Фергюсон, реванш с Конором и Дастин Порье. 7 сентября в главном бою вечера будет Хабиб, он готовится к любому из них. Но для меня было бы логичным провести бой с Дастином Порье".

"А Макгрегор пусть хотя бы с кем-нибудь подерется", - добавил Нурмагомедов - старший.

Первый бой между Нурмагомедовым и Макгрегором прошел 6 октября на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе и завершился победой россиянина в четвертом раунде. После поединка завязалась драка с участием членов команды бойцов. 29 января нынешнего года Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала ирландского бойца на шесть месяцев со штрафом $50 тыс., а российского спортсмена - на девять месяцев, оштрафовав на $500 тыс.

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно завоевал два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой). Нурмагомедов провел 27 поединков, во всех одержал победы.