В испанском городе Понтеведра проходит молодежный чемпионат Европы по борьбе.

Как сообщили в Федерации борьбы Азербайджана, представитель нашей страны Лачын Велиев в 1/8 финала одержал разгромную победу над представителем Армении Хакобом Багдасаряном (9:0), передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

До этого Л.Велиев с таким же счетом победил финна Юхо Матиаса Пахикайнена. В четвертьфинале соперником нашего спортсмена станет венгр Давид Лосонши.

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