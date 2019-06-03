https://news.day.az/sport/1125754.html Азербайджанский борец разгромил армянского соперника
Азербайджанский борец разгромил армянского соперника
В испанском городе Понтеведра проходит молодежный чемпионат Европы по борьбе.
Как сообщили в Федерации борьбы Азербайджана, представитель нашей страны Лачын Велиев в 1/8 финала одержал разгромную победу над представителем Армении Хакобом Багдасаряном (9:0), передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.
До этого Л.Велиев с таким же счетом победил финна Юхо Матиаса Пахикайнена. В четвертьфинале соперником нашего спортсмена станет венгр Давид Лосонши.
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