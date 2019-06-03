В течение недели прошли два главных мачта УЕФА - финал Лиги Европы в Баку 29 мая и финал Лиги чемпионов в Мадриде 1 июня. Финалы были британскими - в первом матче "Челси" обыграл "Арсенал" со счетом 4:1, во втором - "Ливерпуль" выиграл у "Тоттенхэма" 2:0. Оба матча были захватывающими, и футболисты проявили себя блестяще. А вот организация финалов разительно отличалась.

Как передает Day.Az, об этом пишет Инфо24.

Скептики осуждали выбор Азербайджана для проведения финала Лиги Европы. Тренер "Ливерпуля" Клопп, хоть его подопечные и не играли в Баку, яростно критиковал Баку как, по его мнению, труднодоступный город. В итоге никаких проблем с прилетом в столицу Азербайджана у болельщиков не было.

Как не было и других организационных проблем - фанаты беспрепятственно добирались до фан-зон и стадиона, все остались довольными и самой игрой, и стадионом, и развлечениями в городе.

В Мадриде же приехавшие на финал "Ливерпуль" - "Тоттенхэм" столкнулись с непреодолимыми препятствиями в виде чудовищных пробок, в которых им пришлось провести по 2-3 часа.

Британский футбольный эксперт Брайан Херли назвал происходящее в Мадриде "адом".

"Это был худший матч в истории Лиги чемпионов", - таков был его вердикт.

Баку же напротив удостоился восторженных комплиментов со стороны Херли.

"Несмотря на то, что Баку был далеко, матч получился превосходным. Город был чистым, безопасным, а стадион очень удобным. Я и десятки тысяч болельщиков, прибывшие в Баку на матч "Челси" и "Арсенала", были в восторге от уровня организации, инфраструктуры и обеспечения безопасности", - заявил он в интервью BBC.

О гостеприимстве и радушии принимавших финал азербайджанцев говорили многие, при этом это было неангажированное мнение самих британцев.

"Поле и стадион были на мировом уровне", - отметила посол Великобритании в Азербайджане Кэрол Крофтс.

"Атмосфера была очень радостной <...> мне понравилась игра, финал, Баку, очень красивый город. Здесь все дружелюбные. Это было отличное путешествие", - заявил болельщик "Арсенала" Ричарда Скейлса.

О Мадриде, к сожалению, у болельщиков хороших слов не нашлось. Принимающая сторона не сумела подарить праздник любителям футбола.

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