Форвард мадридского "Реала" U-19 Родриго Антонио Родригес забил красивый мяч в ворота сверстников из "Барселоны" в первом поединке четвертьфинала юниорского Копа дель Рей, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

Кантерано "сливочных" подхватил мяч перед штрафной, ушел от двух оппонентов, накрутил еще двух и неотразимо пробил под перекладину.

"Реал" U-19 в итоге победил сверстников из "Барсы" со счетом 2:0. Ответный матч состоится через неделю в Вальдебебасе.

Отметим, что Родриго Родригес перебрался в Мадрид из бразильского "Новоризонтину" в мае прошлого года. В его активе 6 голов в 8-ми матчах Молодежной лиги УЕФА в сезоне-2018/19.

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