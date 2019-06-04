Бекхэм запрещает сыну видеться с девушкой
Бывший хавбек "Манчестер Юнайтед" Девид Бэкхем высказался по поводу сложных отношений его сына Бруклина с фотомоделью Ханной Кросс, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации источника, близкого к семье спортсмена, родители Бекхэма-младшего недовольны постоянными ссорами их сына со своей девушкой.
Недавно пару застали дерущейся возле отеля в Каннах.
"Футболист очень близок с сыном. Так что ему и Виктории Бекхэм, его матери, очень больно смотреть на такие отношения. Бекхэмы всерьез обеспокоены этим, так что они даже заставили сына как следует обдумать перспективу дальнейших отношений с Кросс", - приводит слова источника The Sun.
Бекхэм-старший также посоветовал сыну проводить больше времени с семье и друзьями.
"Дэвид понимает, что любовь в этом возрасте может быть жестокой. Но ему очень не хочется делать из таких нездоровых отношений эталон для Бруклина в будущем",- добавил информатор.
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