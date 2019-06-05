https://news.day.az/sport/1126246.html Салах испугался поцелуя журналистки после финала Лиги чемпионов - ВИДЕО
Салах испугался поцелуя журналистки после финала Лиги чемпионов - ВИДЕО
На странице Footy Humour в "Твиттере" появилось видео, на котором журналистка разговаривает с Мохаммедом Салахом. После завершения финального матча Лиги чемпионов ("Ливерпуль" - "Тоттенхэм") девушка подошла близко к нападающему, чтобы он мог её слышать, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.
Однако Салах подумал, что журналистка хочет его поцеловать, в связи с чем выставил перед собой руку и отстранился от недоумевающей девушки.
Напомним, финал ЛЧ завершился победой мерсисайдцев.
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