Главный тренер ФК "Зенит" Сергей Семак сделал предложение своей возлюбленной Анне на борту самолёта, следующего рейсом Петербург - Милан. Видео публикует телеграм-канал Life Shot, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

"Несмотря на то что у нас уже семь детей, наконец-то, спустя 17 лет делаю официальное предложение своей супруге стать моей женой", - сказал Семак.

Анна ответила согласием.

Сергей Семак - российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба "Зенит" с 29 мая прошлого года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, который стал чемпионом России в статусе игрока и тренера.

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1220345/siemak_sdielal_liubimoi_priedlozhieniie_na_bortu_samoliota_v_milan_--_vidieo

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