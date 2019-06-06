Финальный матч африканской Лиги чемпионов между тунисским "Эсперансом" и марокканским клубом "Видад Касабланка" будет переигран, сообщает "Советский спорт".

Как информирует пресс-служба Африканской конфедерации футбола, объявленный победителем "Эсперанс" обяжут вернуть титул. Новый финальный матч состоится на нейтральном поле.

Такое решение было принято в связи с тем, что футболисты "Видад Касабланки" в первой игре финала отказались продолжать матч после того, как арбитр не засчитал их гол, воспользовавшись системой видеоповтора. Судья дал свисток, а футболистам тунисского клуба вручили кубок и медали.

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