Сборная Бразилии обыграла команду Катара в товарищеском матче со счетом 2:0, но потеряла из-за травмы одного из лидеров - нападающего Неймара. Футболист получил повреждение на 19-й минуте встречи, а спустя еще две минуты был заменен на Эвертона Соареса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Ришарлисон (16-я минута) и Габриэл Жезус (24). У Неймара диагностировали травму голеностопа. Игрок не смог сдержать слез, находясь на скамейке запасных, и ушел в раздевалку лишь при помощи врачей сборной. В конце января текущего года форвард получил перелом пятой плюсневой кости и пропустил 10 недель.

Теперь Неймар рискует пропустить Кубок Америки, который пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Перед матчем с командой Катара форвард заявил, что встреча станет самой тяжелой в его карьере из-за сложной ситуации, сложившейся после обвинений в изнасиловании.

В рамках Кубка Америки сборная Бразилии на групповом этапе сыграет против соперников из Боливии, Венесуэлы и Перу. Команда Катара, получившая приглашение на турнир вместе со сборной Японии, встретится с футболистами из Аргентины, Колумбии и Парагвая.

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