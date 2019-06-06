В Баку начинается международный турнир по бадминтону
Сегодня в Баку начинается международный турнир по бадминтону "Azerbaijan International". Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Федерацию бадминтона Азербайджана.
В турнире серии "International Challenge", который пройдет 6-9 июня, примут участие около 220 спортсменов из 39 стран мира. Это рекордный показатель для турниров данной серии.
Соревнования, общий призовой фонд которых составляет 25 тысяч долларов, пройдут в Бакинском дворце спорта.
Как организатор Азербайджан будет представлен на соревнованиях широким составом, в них примут участие 20 бадминтонистов страны.
Встречи будут судить 16 судей из Европы и Азии.
Отметим, что турнир организован Национальным Олимпийским комитетом, министерством молодежи и спорта и Федерацией бадминтона Азербайджана при поддержке Всемирной федерации бадминтона и Европейской конфедерации бадминтона.
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