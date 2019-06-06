https://news.day.az/sport/1126478.html В Украине фанаты избили футбольного судью - ВИДЕО
В Украине фанаты избили футбольного судью - ВИДЕО
В Украине во время матча седьмого тура чемпионата Закарпатской области по футболу болельщики избили судью. Видео появилось на YouTube-канале Mukachevo Net.
Встреча проходила между клубами "Карпаты" и "Поляна". Арбитр удалил с поля вратаря хозяев, после чего фанаты "Карпат" выбежали на поле и устроили драку. Несколько человек повалили судью на землю и начали бить его ногами. Драку остановили полицейские, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Матч завершился победой "Поляны" со счетом 2:1.
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