В Украине во время матча седьмого тура чемпионата Закарпатской области по футболу болельщики избили судью. Видео появилось на YouTube-канале Mukachevo Net.

Встреча проходила между клубами "Карпаты" и "Поляна". Арбитр удалил с поля вратаря хозяев, после чего фанаты "Карпат" выбежали на поле и устроили драку. Несколько человек повалили судью на землю и начали бить его ногами. Драку остановили полицейские, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Матч завершился победой "Поляны" со счетом 2:1.

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