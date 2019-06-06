Сегодня, 6 июня, во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики проходят чемпионат и первенство Баку по прыжкам на батуте (5-й по счету) и по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг, 17-й по счету).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В соревнованиях принимают участие 66 спортсменов, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы "Нефтчи" и "Оджаг Спорт".

В соревнованиях по прыжкам на батуте гимнасты выступят в индивидуальной программе (мужской и женской) в возрастных категориях - "малыши" (2012 года рождения), "дети" (2009-2011), "пре-юниоры" (2007-2008), "юниоры" (2003-2006 гг.), "взрослые" (2002 года рождения и старше).

В соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке гимнасты (в мужской и женской программах) выступят в возрастной категории "дети" (2009-2011), "пре-юниоры" (2007-2008), "юниоры" (2003-2006), "взрослые" (2002 года рождения и старше).

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