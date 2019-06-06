Названа страна, в которой пройдут Европейские игры в 2023 году. Единственным претендентом на проведение соревнованйи стала Польша.

Об этом сообщается на официальном сайте Европейских олимпийских комитетов (EOC), передает Day.Az.

Согласно сообщению, претенденты должны были подать свои заявки до 31 мая. Краков и Малопольское воеводство выдвинули совместную заявку от Польши.

Место проведения соревнований будет определено на внеочередной генеральной ассамблее EOC в Минске 22 июня.

Напомним, что Первые Европейские игры состоялись в Баку в 2015 году. Вторые - пройдут в Минске с 21 июня по первое июля.

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