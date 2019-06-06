Мадридский "Реал" согласовал с "Челси" трансфер полузащитника Эдена Азара.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, испанский клуб заплатит за бельгийца в общей сложности 130 миллионов фунтов (146,3 миллиона евро) с учетом бонусов. Отмечается, что изначальная сумма трансфера составит 88 миллионов фунтов (99 миллионов евро), однако прописанные в договоре условия получения бонусных денег легкие.

В "Челси" уверены, что всего за продажу полузащитника получат именно 130 миллионов. Для завершения трансфера самому Азару нужно согласовать личный контракт.

Переговоры между "Реалом" и "Челси" шли несколько месяцев. При этом СМИ называли различные суммы, которые испанцы якобы готовы заплатить за Азара. Так, в марте сообщалось, что "Реал" предложил "Челси" 100 миллионов фунтов (115 миллионов евро). По информации The Sun, сам Азар будет получать в Мадриде 400 тысяч фунтов стерлингов (463 тысячи евро) в неделю.

Бельгиец играет в Лондоне с 2012 года. В составе "аристократов" Азар стал двукратным чемпионом Англии и двукратным победителем Лиги Европы. В этом сезоне он стал лучшим бомбардиром команды, забив 21 гол в 52 матчах.

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