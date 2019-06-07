Барселона" может подписать контракт с Буффоном
Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон может стать игроком испанской "Барселоны". Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В четверг французский ПСЖ объявил о том, что не будет продлевать контракт с 41-летним вратарем, хотя он мог быть подписан еще на один сезон при желании обеих сторон. Соглашение с Буффоном истекает 30 июня. Вратарь провел 25 матчей в составе парижан, пропустив 25 голов.
Сообщается, что "Барселона" хочет взять опытного итальянца в качестве резервного голкипера. Ранее свое желание подписать Буффона выразили турецкий "Фенербахче" и итальянская "Брешия". У вратаря также есть варианты продолжения карьеры в Германии и Китае. Бразильский "Флуминенсе" предлагал ему пост президента клуба.
Буффон является четырехкратным победителем Кубка Италии, пятикратным обладателем Суперкубка Италии, девятикратным чемпионом Италии в составе "Ювентуса". Также голкипер итальянской сборной стал чемпионом мира в 2006 году. В ПСЖ Буффон перешел в 2018 году, он помог клубу выиграть Суперкубок Франции и чемпионат страны.
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