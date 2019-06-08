Футболисты сборной Испании одержали крупную победу над командой Фарерских островов со счетом 4:1 в гостевом матче третьего тура группы F отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Голы в составе победителей забили Серхио Рамос (6-я минута), Хесус Навас (19) и Хосе Гайя (71), также на 34-й минуте голкипер хозяев Тейтур Гестссон отправил мяч в свои ворота. В составе сборной Фарерских островов забитым голом отметился Клеминт Ольсен (30).

Также в группе F норвежцы сыграли вничью с румынами (2:2), а сборная Мальты уступила шведам со счетом 0:3.

Сборная Испании занимает первое место в группе, команда набрала девять очков. Вторыми идут шведы (7), третьими - румыны (4). Сборная Фарерских островов замыкает турнирную таблицу, не набрав ни одного очка. В следующем матче испанцы 10 июня примут шведов, в тот же день фарерцы сыграют на своем поле с норвежцами.

В группе G сборная Австрии нанесла поражение словенцам со счетом 1:0, команда Израиля победила латвийцев (3:0), а поляки обыграли команду Северной Македонии (1:0). Лидирует в группе сборная Польши (9), второе место занимают израильтяне (7), третье - македонцы (4).

В группе D датчане сыграли вничью с ирландцами (1:1), грузины обыграли сборную Гибралтара (3:0). Первое место занимают ирландцы (7), второе - швейцарцы (4), третье - сборная Грузии (3). В группе В команда Украины нанесла разгромное поражение сербам - 5:0, а сборная Люксембурга сыграла вничью с литовцами (1:0). Украинцы упрочили лидерство в турнирной таблице (7), вторыми идут люксембуржцы (4), третьими - португальцы (2).

В группе А сборная Черногории сыграла вничью с командой Косова - 1:1. В другом матче группы сборная Чехии победила команду Болгарии (2:1), лидируют в таблице англичане (6), вторыми идут чехи (3), третье место занимает сборная Косова (2).

Отборочный турнир чемпионата Европы - 2020 завершится в марте следующего года. По его итогам определятся 24 команды, которые примут участие в финальном турнире. Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах.

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