Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, как прошли переговоры с руководством Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Соответствующая видеозапись была опубликована на его YouTube-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

30-летний боец отметил, что не станет раскрывать детали нового контракта. Однако, Нурмагомедов подчеркнул, что в UFC пошли на уступки. "Самое главное, что кого-то из братьев продлили, кого-то подписали, кому-то срок отстранения сократили", - заявил он.

При этом Нурмагомедов опроверг слова собственного менеджера Али Абдель-Азиза о том, что россиянин стал самым высокооплачиваемым бойцом организации. "Будет неправильно, если я скажу, что условия моего контракта - одни из лучших в UFC", - подчеркнул он.

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