В целях развития спорта, как одной из целей устойчивого развития, а также пропаганды здорового образа жизни, посольство Туркменистана в Азербайджане совместно с Федерацией велосипедного спорта Азербайджана и Бакинским Управлением приморского бульвара организовало 8 июня в Баку массовый велопробег, посвященный Всемирному дню велосипеда. Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на посольство Туркменистана в Баку.

Маршрут велопробега пролегал по специально отведенной велосипедной дорожке на одном из живописных и красивых уголков города Баку на территории Бакинского приморского бульвара. Старт велопробега традиционно состоялся на Площади государственного флага города Баку и финишировал у здания Азербайджанского музея ковра.

В данном спортивном мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, студенты, профессиональные спортсмены, а также любители езды на велосипеде.

Участники велопробега получили возможность приобщиться к культуре активного и здорового образа жизни, найти друзей по общим интересам, а также хорошо и весело провести время.

Напомним, что в 2018 году Генеральная Ассамблея ООН на 82-м заседании 72-й сессии единогласно приняла внесенные Туркменистаном резолюции о провозглашении 3 июня "Всемирным днем велосипеда", соавторами которого выступили 56 государств.

В настоящее время велоспорт не только отображает перемены в спортивной сфере, но и является свидетельством торжества миролюбивых целей, дружбы и солидарности всего человечества. Наши страны придают большое значение возможности сближения народов, укрепления мира, позитивных связей и сотрудничества в мире.

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