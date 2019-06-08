Поединок в рамках турнира по смешанным единоборствам (MMA) в Санкт-Петербурге завершился потасовкой с участием секундантов одного из бойцов. Бой состоялся 29 мая, однако запись была опубликована спустя неделю на YouTube-канале HYPE NEWS.

После присуждения одному из бойцов победы на ринге появился его секундант и нанес удар рефери. Массовой драки удалось избежать, так как вмешались организаторы и секунданты второго бойца. Также в урегулировании конфликта принял участие и российский боец Марат Балаев, известный по выступлениям в ACA, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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