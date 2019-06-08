В рамках управляющего совета Всемирной туристической организации (ВТО), который пройдет в Баку 17-18 июня 2019 года, Азербайджан посетит специальный представитель Государственной думы Российской Федерации, двукратный олимпийский чемпион, посол ВТО Вячеслав Фетисов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Основными темами визита легендарного спортсмена и международного деятеля станут:

- выражение общей удовлетворенности дружбой и стратегическим партнерством между Россией и Азербайджаном;

- обращение внимания к спорту и работе с молодежью как к эффективным механизмам выстраивания международного сотрудничества по глобальным вопросам;

- в качестве посла доброй воли ООН, будет затронута тема важности активной поддержки всеми странами мира, не зависимо от географического расположения, сотрудничества по борьбе с изменением климата, для сохранения естественного природного баланса и замедления скорости таяния ледников Арктики и Антарктики;

- необходимость объединения усилий на уровне глав правительств всех прикаспийских государств для создания охраняемых морских территорий и осуществления координированных научно-исследовательских работ для сохранения на Каспии естественного поголовья осетровых.

Помимо участия в управляющем совете Вячеслав Фетисов проведёт встречи с руководством страны, научным сообществом и выступит с лекцией для молодежи.

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