https://news.day.az/sport/1127201.html Обвинившая Неймара модель попала в больницу после допроса
Обвинившая Неймара модель попала в больницу после допроса
Обвинившая нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара в изнасиловании модель Нажила Триндади потеряла сознание во время допроса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации Mundo Deportivo, после дачи показаний в полицейском участке Сан-Паулу девушка почувствовала себя плохо и была доставлена в больницу.
Триндади написала на Неймара заявление в полицию, обвинив его в изнасиловании. Футболист отрицал вину и заявил, что стал жертвой мошенников. Кроме того, он опубликовал переписку с ней, на которой присутствовали интимные кадры. За это ему предстоит объясниться в полиции.
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