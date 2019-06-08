В рамках 26-го первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по спортивной гимнастике определились победители соревнований в возрастных категориях "взрослые", "юниоры", "пре-юниоры" и "дети". Соревнования проходят во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мужском личном многоборье в возрастной категории "взрослые" первое место занял Иван Тиханов (77.850 балла, клуб "Оджаг Спорт" ), на втором месте - Мурад Агарзаев (73.100 балла, клуб "Оджаг Спорт"), на третьем - Агамурад Гахраманов (69.700 балла, Бакинская школа гимнастики).

В возрастной категории "взрослые" среди женщин выступила Валерия Шуляева, которая в личном многоборье показала результат 41.631 балла (Бакинская школа гимнастики).

В мужском личном многоборье в возрастной категории "юниоры" лучший результат показал Самед Мемедли (74.950 балла, Бакинская школа гимнастики), на втором месте - Ахмед Рустамов (72.050 балла, клуб "Оджаг Спорт"), на третьем - Анар Гасанов (69.100 балла, Бакинская школа гимнастики).

Среди женщин в возрастной категории "юниоры" на первом месте оказалась Нурай Нурмамедли (42.132 балла), на втором - Малахат Бабаева (33.032 балла). Спортсменки воспитанницы Бакинской школы гимнастики.

В мужском личном многоборье в возрастной категории "дети" лучший результат показал Туран Салимов (43.300 балла), вторую позицию занял Нихат Мурадлы (43.050 балла), на третьем месте - Исмят Алиев (42.450 балла). Все спортсмены - представляют Бакинскую школу гимнастики.

В женском личном многоборье в возрастной категории "дети" первое место заняла Дениз Алиева (39.532 балла, клуб "Оджаг Спорт"), второе место - Незрин Гумбатова (37.998 балла, клуб "Оджаг Спорт"), третье - Айтян Мамедова (37.932 балла, клуб "Нефтчи").

В мужском личном многоборье в возрастной категории "пре-юниоры" лучший результат показал Фархад Шепелев (43.050 балла), на втором месте - Риад Сафаров (42.250 балла), на третьем месте Адиль Пашаев (29.100 балла). Все спортсмены - воспитанники Бакинской школы гимнастики.

В женском личном многоборье в возрастной категории "пре-юниоры" лучший результат показала Назанин Теймурова (37.565 балла), на втором месте - Марьям Мусаева (37.432 балла), на третьем месте - Алия Рустамова (37.298 балла). Все гимнастки - воспитанницы клуба "Оджаг Спорт".

Напомним, что 8-9 июня во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики проходят соревнования 26-го первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по спортивной гимнастике и 26-го первенства Азербайджана и Баку по акробатической гимнастике.

В соревнованиях по спортивной гимнастике спортсмены проводят борьбу в возрастных категориях "взрослые", "юниоры", "пре-юниоры", "дети", "малыши" и "детишки".

В соревнованиях по акробатической гимнастике спортсмены демонстрируют свои упражнения в возрастных категориях "пре-юниоры", "дети" и "малыши", в составе мужских и женских групп, смешанных пар, женских и мужских пар.

В течение двухдневных соревнований в целом выступят около 100 спортсменов, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы "Оджаг Спорт" и "Нефтчи", Спортивную школу Низаминского района, а также Сумгайыт и Балакян.

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