Баку быстро зарекомендовал себя как популярный принимающий город, который может многое предложить в проведении международных спортивных мероприятий. Столица Азербайджана готова стать одним из 12 принимающих городов к ЕВРО-2020.

Как передает Day.Az, об этом говорится на официальном сайте UEFA.

Генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов рассказал о подготовке столицы к четырем матчам финальной стадии ЕВРО-2020, а также о том, что ждет болельщиков в Баку.

"Мы выстроили стратегию, чтобы в будущем Баку стал спортивным центром, и постепенно мы приближаемся к этой цели. Баку станет спортивным центром. Проведение матчей ЕВРО позволит привлечь больше людей к футболу, чтобы развивать игру. Футбол - это спорт, который никогда не перестанет развиваться. Более того, за последние несколько лет его популярность заметно возросла. Да, есть и другие виды спорта, и интерес к ним также возрос. Тем не менее, футбол всегда был самым популярным видом спорта из всех.

Для нас важно поддерживать уровень интереса к футболу, как в стране, так и в регионах. Нашим наследием станет то, что больше детей будут играть в футбол, выходить на улицу и оставлять свои компьютеры в стороне, чтобы и играть в футбол. И это будет способствовать здоровому образу жизни и построению более здоровой нации.

У Баку есть преимущество в том, что в нем есть гармония, сочетание истории, которая очень интересна и привлекательна в плане изучения достопримечательностей, и современности, с различными художественными выставками и различными современными достопримечательностями. Кроме того, Баку является спортивным центром, где проводятся различные спортивные мероприятия. Таким образом, туристы могут насладиться тремя основными сторонами города во время пребывания в Баку. Все эти объекты находятся очень близко друг к другу, некоторые даже в нескольких минутах ходьбы.

В 2020-м мы в целом напишем историю ЕВРО в Баку и соседних странах. Потому что мы хотим, чтобы весь наш регион почувствовал особые эмоции от ЕВРО-2020. В городе будут организованы различные захватывающие мероприятия, и мы собираемся увеличить продолжительность работы в фан-зонах, чтобы люди могли приходить туда и получать удовольствие, а затем уходить на матчи, чтобы поддержать свои команды.

Мы хотим построить фан-зоны до начала мероприятия. Возможно даже, что за 30 дней до мероприятия фан-зоны уже будут открыты. Волонтеры, болельщики и туристы смогут приехать и почувствовать себя частью мероприятия, в том числе туристы, которые не приехали на матчи. Это очень важно. И я думаю, что это создаст своего рода конкуренцию среди фанатов, потому что у каждого из 12 принимающих городов будут свои фанаты.

До начала мероприятия мы планируем провести разные соревнования, связанные с ЕВРО, и будут разные спортивные мероприятия, не только футбол. Дополнительные развлекательные программы будут организованы ближе к срокам. Мы планируем составить календарь событий, чтобы продвигать ЕВРО-2020 и другие принимающие города и, конечно же, общаться с фанатами в других 11 городах.

Просто наслаждайтесь ЕВРО как можно больше. Мероприятие продлится 30 дней. Воспользуйтесь возможностью взять 30 выходных, взять отпуск и насладиться всеми 12 принимающими городами", - заявил Мамедов, сообщает Azerisport.

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