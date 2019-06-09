Роналду остановил автобус сборной ради фото с ребенком, больным лейкемией - ВИДЕО
Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду остановил автобус национальной команды, откликнувшись на просьбу 11-летнего мальчика, больного лейкемией, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
После тренировки, которая проходила в преддверии финала Лиги наций УЕФА, португальские футболисты возвращались в отель на автобусе. По дороге форвард "Ювентуса" заметил на улице мальчика, стоящего с плакатом, на котором было написано "Криштиану, обними меня". Роналду попросил водителя остановиться и пригласил ребенка в автобус.
Как оказалось, 11-летнего мальчика зовут Эдуардо и он болен лейкемией. Футболист сделал с ним совместную фотографию.
Напомним, в среду, 5 июня сборная Португалии благодаря хет-трику Роналду обыграла команду Швейцарии и вышла в финал Лиги наций УЕФА, где в воскресенье, 9 июня сыграет с Голландией.
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