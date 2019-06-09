В матче регулярного чемпионата MLS "Сан-Хосе" - "Даллас" (2:2) произошел курьезный эпизод. Вратарь гостей Марио Даниэль Вега допустил ошибку, которая привела к голу, передает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.

На 27-й минуте Вега после передачи собственного игрока не смог остановить мяч. В итоге на него записали автогол. видео опубликовал официальный Твиттер лиги.

Автогол вратаря стал первым забитым мячом в этой игре. В итоге гости свели матч вничью.

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