https://news.day.az/sport/1127355.html «Барселона» угрожает игроку трансфером из-за нарушений дисциплины
«Барселона» угрожает игроку трансфером из-за нарушений дисциплины
"Барселона" пригрозила нападающему Усману Дембеле трансфером из-за частых нарушений дисциплины, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации AS, француз сильно опоздал на тренировку на неделе, когда каталонцы проиграли "Валенсии" в финале Кубка Испании (1:2). Усман тогда заявил, что у него было индивидуальное занятие с физиотерапевтом, однако это оказалось ложью.
В клубе сообщили окружению футболиста, что его выставят на трансфер, если он не пересмотрит подход к работе.
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