Защитник мадридского "Реала" Марсело решил прийти на футбольный турнир среди юношей и поддержать своего сына - 9-летнего Энцо.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, в одном из эпизодов случился интересный момент, который поразил даже самого бразильца. Его сын Энцо, находясь в штрафной площади, ждал подачи с фланга. Навес оказался не очень удачным, так как пошел за спину парня. Сын Марсело, в свою очередь, не растерялся и продемонстрировал, как он умеет исполнять удар ножницами - в стиле Ибрагимовича. При этом вратарь соперников оказался не из робкого десятка - сделав самоотверженный сейв, кипер не дал завершить перспективную атаку юношеского "Реала" красивым голом.

Как сообщалось ранее, Марсело попал в сборную разочарований чемпионата Испании, вобравшую в себя игроков на 620 миллионов евро. Составлена она была на основе голосования болельщиков. Наибольшее представительство в сборной получил "Реал" - шесть игроков.

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