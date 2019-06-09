9-летний сын звезды "Реала" шокировал своего отца ударом а-ля Ибрагимович - ВИДЕО
Защитник мадридского "Реала" Марсело решил прийти на футбольный турнир среди юношей и поддержать своего сына - 9-летнего Энцо.
Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, в одном из эпизодов случился интересный момент, который поразил даже самого бразильца. Его сын Энцо, находясь в штрафной площади, ждал подачи с фланга. Навес оказался не очень удачным, так как пошел за спину парня. Сын Марсело, в свою очередь, не растерялся и продемонстрировал, как он умеет исполнять удар ножницами - в стиле Ибрагимовича. При этом вратарь соперников оказался не из робкого десятка - сделав самоотверженный сейв, кипер не дал завершить перспективную атаку юношеского "Реала" красивым голом.
Как сообщалось ранее, Марсело попал в сборную разочарований чемпионата Испании, вобравшую в себя игроков на 620 миллионов евро. Составлена она была на основе голосования болельщиков. Наибольшее представительство в сборной получил "Реал" - шесть игроков.
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