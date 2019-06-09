В воскресенье во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики в рамках 26-го первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по спортивной гимнастике определились победители соревнований в возрастных категориях "малыши" и "детишки", сообщает Trend.

В мужском личном многоборье в возрастной категории "малыши" первое место занял Гусейн Мустафазаде (45.850 балла, клуб "Оджаг Спорт"), второе место - Мухаммед Рустамзаде (45.100 балла, Бакинская школа гимнастики), на третьем месте - Микаил Саттаров (43.750 балла, Бакинская школа гимнастики).

В женском личном многоборье в возрастной категории "малыши" лучший результат показала Лала Заманлы (39.366 балла), вторую позицию заняла - Лейла Мамедзаде (38.132 балла), на третьем месте расположилась - Альбина Алиева (38.132 балла). Все гимнастки представляют клуб "Оджаг Спорт".

В мужском личном многоборье в возрастной категории "детишки" первое место занял Руслан Алиев (42.200 балла, Бакинская школа гимнастики), на втором месте - Эмиль Джабраилзаде (41.950 балла, Сумгайыт).

Напомним, что в субботу, 8 июня, в рамках соревнований по спортивной гимнастике определились победители в возрастных категориях "взрослые", "юниоры", "пре-юниоры" и "дети".

8-9 июня во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики прошли соревнования 26-го первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по спортивной гимнастике и 26-го первенства Азербайджана и Баку по акробатической гимнастике.

В течение двухдневных соревнований в целом выступили около 100 спортсменов, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы "Оджаг Спорт" и "Нефтчи", Спортивную школу Низаминского района, а также Сумгайыт и Балакян.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!