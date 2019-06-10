https://news.day.az/sport/1127437.html Большой успех азербайджанских борцов на Чемпионате Европы - ФОТО
Большой успех азербайджанских борцов на Чемпионате Европы - ФОТО
В испанской Понтеведре завершился молодежный Чемпионат Европы по борьбе.
Как сообщает Trend со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла третье место в командном зачете, набрав 115 очков. Чемпионом же стала сборная России, набравшая 205 очков.
Напомним, что в составе сборной Азербайджана Турал Байрамов (65 килограммов) и Абубакр Абакаров (79 килограммов) завоевали "золото" чемпионата. Асхаб Гамзатов (92 килограмма), завоевал бронзовую, а Ислам Абуев (125 килограммов) бронзовую медаль.
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