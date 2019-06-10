Игрок футбольного клуба "Иберия" Эстеве Родригес ударил главного тренера "Кан Буксерес" во время матча. Видео появилось в Twitter-аккаунте журналиста Алекса Переса, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Команды встречались в рамках плей-офф за выход во второй дивизион Каталонии. За двадцать минут до окончания матча Родригес развязал драку и напал на тренера соперника. Судья принял решение прекратить встречу.

К моменту остановки матча "Кан Буксерес" вел со счетом 5:2. В первом матче плей-офф победа была также одержана этой командой (2:1).

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