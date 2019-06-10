В четвертьфинале турнира Copa del Rey juvenil, в котором принимают участие молодежные команды испанских клубов, "Реал" встречался с "Барселоной". Украшением матча стал гол капитана мадридцев Антонио Бланко.

При счете 1:0 в пользу "Барселоны" футболист перехватил мяч в центре поля и увидел, что голкипер каталонского клуба далеко вышел из ворот. Бланко незамедлительно пробил по воротам с центра поля. Голкипер "Барселоны" стал пятиться назад, но не сумел достать мяч, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

Встреча завершилась со счетом 1:1. По регламенту, четвертьфинал турнира состоит из двухматчевого противостояния, и эта встреча была ответной. В первом матче "Реал" одержал победу - 2:0. Каталонцы по сумме двух матчей уступили со счетом 1:3 и покинули турнир, а мадридцы вышли в полуфинал и продолжат борьбу за трофей.

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