https://news.day.az/sport/1127712.html Азербайджанская гимнастка успешно выступила на соревнованиях Гран-При
Азербайджанская гимнастка успешно выступила на соревнованиях Гран-При
В чешском городе Брно завершились соревнования Гран-При по художественной гимнастике, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, передает Day.Az.
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова выступила в финале соревнований и за композицию с мячом набрала 19.650 баллов, завершив выступление на шестом месте.
В многоборье Агамирова заняла 12-е место среди 29 участниц, набрав 72.050 баллов.
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