Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду по окончании финального матча Лиги наций против команды Нидерландов (1:0) сделал предложение о переходе в "Юве" голландцу Маттейсу Де Лигту. Защитник "оранжевых" эту информацию подтвердил, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Да, это так. Сначала я не понял его, находился в шоке, поэтому рассмеялся, - признается Де Лигт, слова которого приводит Евроспорт.Ru со ссылкой на NOS. - Однако я ему ничего не ответил, ведь после матча было не до этого. Разочарование от поражения - единственное, о чем я думал".

Напомним, что Де Лигт текущим летом намерен сменить клубную прописку, покинув "Аякс". Одними из главных претендентов на игрока оборонительной линии сборной Нидерландов являются "Барселона", "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Юнайтед".

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