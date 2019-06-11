В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 в группе F сборная Испании разгромила команду Швеции со счетом 3:0. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Обслуживал матч арбитр Уильям Коллам.

Счет был открыт на 64-й минуте - Серхио Рамос реализовал 11-метровый, который был назначен за игру рукой Себастьяна Ларссона. На 85-й минуте преимущество испанцев увеличил Альваро Мората, реализовавший пенальти. Через пару минут счёт до крупного довёл Микель Оярсабаль, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

Испания, набрав 12 очков, по-прежнему лидирует в турнирной таблице группы F. Швеция (7) - на 2-м месте в группе. В следующем туре Испания на выезде сыграет с Румынией, Швеции предстоит гостевая игра с Фарерскими островами. Оба матча состоятся 5 сентября.

Завершились ещё два матча в группе F. Норвегия на выезде обыграла Фарерские острова со счетом 2:0, Мальта на своем поле крупно проиграла Румынии - 0:4.

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