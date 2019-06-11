Сборная Дании разгромила Грузию в матче четвертого тура отборочного турнира на Евро-2020. Героем встречи стал 21-летний нападающий "Аякса" Каспер Дольберг, оформивший дуль. Еще по мячу забили Кристиан Эриксен, Юссуф Поульсен и Мартин Брэйтуэйт. У гостей единственным забитым мячом отличился Саба Лобжанидзе, выступающий как раз в Дании, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Дания - Грузия - 4:1

Голы: Дольберг (13, 63), Эриксен (30, пен), Поульсен (73), Брэйтуэйт (90) - Лобжанидзе (25)

Дания: Шмейхель, Ларсен, Кьер (Йоргенсен, 36), Кристенсен, Анкерсен, Эриксен, Дилэйни, Хейбьерг, Сков (Васс, 62), Дольберг, Поульсен (Брэйтуэйт, 75).

Грузия: Лория, Кашия, Какабадзе, Григалава, Наваловский (Двали, 79), Канкава, Лобжанидзе, Квеквескири, Китейшвили (Лобжанидзе, 74), Гвилия, Парунашвили (Папунашвили, 58).

Предупреждения: Канкава (29), Квеквескири (51), Гвилия (54), Папунашвили (65).

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