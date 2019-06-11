https://news.day.az/sport/1127861.html Заезд «Формулы-1» закончился скандалом из-за решения арбитров - ВИДЕО
Заезд «Формулы-1» закончился скандалом из-за решения арбитров - ВИДЕО
"Формула-1" попала под шквал критики после неоднозначного решения арбитров. На гран-при Канады финишную черту первым пересек болид Феррари, но победу ему так и не дали, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Вместо этого - пятискекундный штраф за опасное вождение и второе место.
Тысячи поклонников теперь пишут гневные посты и уверяют, что организаторы убили всю интригу соревнований, ведь Льюис Хэмилтон и без того был фаворитом.
Не согласился с решением и гонщик.
Уходя с дорожки, Себастьян Феттель захватил с собой табличку с номером один и отказался возвращать ее хозяину.
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