"Формула-1" попала под шквал критики после неоднозначного решения арбитров. На гран-при Канады финишную черту первым пересек болид Феррари, но победу ему так и не дали, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Вместо этого - пятискекундный штраф за опасное вождение и второе место.

Тысячи поклонников теперь пишут гневные посты и уверяют, что организаторы убили всю интригу соревнований, ведь Льюис Хэмилтон и без того был фаворитом.

Не согласился с решением и гонщик.

Уходя с дорожки, Себастьян Феттель захватил с собой табличку с номером один и отказался возвращать ее хозяину.

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