Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes. За минувший год он заработал порядка 127 миллионов долларов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Всего в список были включены 100 атлетов мира.

Примечательно, что первую тройку составили только футболисты. Вслед за аргентинцем расположились португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду и бразильский снайпер "Пари Сен-Жермен" Неймар. Их заработок в 2018 году составил 109 и 105 миллионов долларов соответственно.

Также в топ-10 вошли боксер Канело Альварез (94 миллиона долларов), теннисист Роджер Федерер (93,4), игроки в американский футбол Рассел Уилсон (89,5) и Аарон Роджерс (89,3), а также баскетболисты ЛеБрон Джеймс из "Лейкерс" (89 млн), Стефен Карри из "Голден Стейт Уорриорз" (79,8) и Кевин Дюрант из все того же "Уорриорз" (65,4).

Суммарная же сумма заработка всеми спортсменами рейтинга составила порядка четырех миллиардов долларов.

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