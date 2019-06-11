https://news.day.az/sport/1128132.html Никола Юрчевич: Мне стыдно за наше поражение
Никола Юрчевич: Мне стыдно за наше поражение
Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Никола Юрчевич прокомментировал поражение в матче группы E отборочного этапа ЕВРО-2020 от Словакии в Баку (1:5), передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.
"Трудно говорить после такого результата. Неплохо начали, но быстро пропустили. Гол Шейдаева вселил надежду, но затем не удалось развить это. Араз мог забить и сократить счет. Один только Станислав Лоботка стоит 25 миллионов. Вся наша команда оцениваете дешевле него. Не сказал бы, что все так плохо. Хотя после такого результата это и выглядит странно", - заявил Юрчевич.
Вы не опоздали с заменами?
После такого счета можно такое обсуждать. Собирался делать замены после 55-60 минуты.
После такого счета можно такое обсуждать. Собирался делать замены после 55-60 минуты.
Вам не кажется, что на поле бился только Рамиль Шейдаев?
Не сказал бы, что бился он один.
Не сказал бы, что бился он один.
О чем думали после пятого мяча словаков?
Это был шок для нас. Мы должны извиниться за такой результат.
Это был шок для нас. Мы должны извиниться за такой результат.
Вы привели в пример цену Лоботки. Три дня назад Турция обыграла Францию, и там в составе французов один Килиан Мбаппе стоит дороже всей турецкой сборной. Вам не стыдно за этот результат?
Конечно, мне стыдно за это поражение. Я не хочу оправдываться тем, что их футболисты играют в сильных клубах. Один из больших тренеров Азербайджана Гурбан Гурбанов испытывал трудности в матчах с Мальтой.
Конечно, мне стыдно за это поражение. Я не хочу оправдываться тем, что их футболисты играют в сильных клубах. Один из больших тренеров Азербайджана Гурбан Гурбанов испытывал трудности в матчах с Мальтой.
Что же нас ждет в гостевых матчах?
Я всех понимаю после такого поражения. Футбол - игра ситуаций. Любое решение может привести к другому результату. Если бы сделали 2:3, то все могло получиться иначе.
Я всех понимаю после такого поражения. Футбол - игра ситуаций. Любое решение может привести к другому результату. Если бы сделали 2:3, то все могло получиться иначе.
С каждым матчем число пропущенных мячей увеличивается. 1:6 ждать?
Постараемся сыграть лучше. Верю, что крупно не проиграем.
Постараемся сыграть лучше. Верю, что крупно не проиграем.
Сколько нужно времени, чтобы реально стало лучше?
После этого поражение трудно ответить на этот вопрос. Я уверен, мы можем играть лучше.
После этого поражение трудно ответить на этот вопрос. Я уверен, мы можем играть лучше.
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