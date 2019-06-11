Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Никола Юрчевич прокомментировал поражение в матче группы E отборочного этапа ЕВРО-2020 от Словакии в Баку (1:5), передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.

"Трудно говорить после такого результата. Неплохо начали, но быстро пропустили. Гол Шейдаева вселил надежду, но затем не удалось развить это. Араз мог забить и сократить счет. Один только Станислав Лоботка стоит 25 миллионов. Вся наша команда оцениваете дешевле него. Не сказал бы, что все так плохо. Хотя после такого результата это и выглядит странно", - заявил Юрчевич.

Вы не опоздали с заменами?

После такого счета можно такое обсуждать. Собирался делать замены после 55-60 минуты.

Вам не кажется, что на поле бился только Рамиль Шейдаев?

Не сказал бы, что бился он один.

О чем думали после пятого мяча словаков?

Это был шок для нас. Мы должны извиниться за такой результат.

Вы привели в пример цену Лоботки. Три дня назад Турция обыграла Францию, и там в составе французов один Килиан Мбаппе стоит дороже всей турецкой сборной. Вам не стыдно за этот результат?

Конечно, мне стыдно за это поражение. Я не хочу оправдываться тем, что их футболисты играют в сильных клубах. Один из больших тренеров Азербайджана Гурбан Гурбанов испытывал трудности в матчах с Мальтой.

Что же нас ждет в гостевых матчах?

Я всех понимаю после такого поражения. Футбол - игра ситуаций. Любое решение может привести к другому результату. Если бы сделали 2:3, то все могло получиться иначе.

С каждым матчем число пропущенных мячей увеличивается. 1:6 ждать?

Постараемся сыграть лучше. Верю, что крупно не проиграем.

Сколько нужно времени, чтобы реально стало лучше?

После этого поражение трудно ответить на этот вопрос. Я уверен, мы можем играть лучше.

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