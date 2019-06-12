Поединок в Майнце прошел с большим преимуществом хозяев поля (процент владения мячом 76-24, удары 27-4, удары в створ 17-2). То, что сборная Эстонии проиграла четырехкратным чемпионам мира, неожиданностью не стало. Удивила беспомощность оборонительной линии команды Мартина Рейма, передает Day.Az со ссылкой на delfi.ee.

Самое крупное поражение за 28 лет

Германия начала с центра поля и сразу же взяла игру под свой контроль. Если первую десятиминутку гости продержались, то во второй в ворота сборной Эстонии влетели сразу три мяча.

Хозяева поля очень легко разрывали оборону соперника, напоминавшую решето. Счет в этом поединке мог быть и двузначным, но несколько опасных ударов отразил вратарь Сергей Лепметс.

Сборная Эстонии потерпела самое крупное поражение после восстановления государственной независимости в 1991 году.

В составе немецкой команды отличились Марко Ройс (2), Серж Гнабри (2), Леон Горецка, Илкай Гюндоган (с пенальти), Тимо Вернер и Лерой Сане.

Эстония опустилась на последнее место

Поединок в Майнце сборная Эстонии провела в следующем составе: Лепметс - Пикк, Метс, Вихманн, Тамм, Тенисте, С.Пури, Васильев (82. Крейда), Арт.Дмитриев (59. Кяйт), Камс, Зенев (71. Оямаа).

В составе эстонской команды в Майнце дебютировал 19-летний полузащитник "Флоры" Владислав Крейда.

В параллельном поединке Беларусь уступила дома в концовке встречи Северной Ирландии - 0:1 (0:0).

Североирландцы лидируют в групповом турнире, выиграв все четыре матча - 12 очков. Далее расположились Германия (9), Нидерланды (3), Беларусь (0) и Эстония (0).

Следующие два матча отборочного турнира сборная Эстонии проведет дома против белорусов (6 сентября) и голландцев (9 сентября).

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