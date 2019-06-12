Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции UFC рассказал, что является для него самым важным в предстоящем поединке с американцем Дастином Порье. Трансляция велась на YouTube-канале чемпионата, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Самое важное, что отец сможет приехать и увидеть мой бой. У него нет визы в США, и из-за этого он пропустил многие мои поединки. Теперь он увидит бой, на который раскуплены все билеты", - заявил Нурмагомедов.

Боец отметил, что ему очень важна поддержка отца. "Его никогда не было рядом. В последний раз отец был на моем поединке в 2011 году. Теперь он сможет помочь мне в тренировках", - добавил он.

Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября. Он проведет бой с Порье в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242.

Для Нурмагомедова этот бой станет второй защитой титула. В первой защите дагестанец победил ирландца Конора Макгрегора. Из-за участия в потасовке после боя Нурмагомедов получил девять месяцев дисквалификации.

Порье - обладатель пояса временного чемпиона UFC в легком весе. В бою за титул он победил соотечественника Макса Холлоуэя на UFC 236.

В активе Нурмагомедова 27 побед в 27 поединках. Порье одержал 25 побед и потерпел пять поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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