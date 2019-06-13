Чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов и американский боец UFC Дастин Порье на первой перед боем пресс-конференции, которая состоялась в Лондоне, провели дуэль взглядов. Напомним, сам поединок состоится в Абу-Даби 7 сентября в рамках турнира UFC 242, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В последнем бою американец одолел Макса Холлоуэя и стал временным чемпионом организации - официальным претендентом на поединок с Хабибом, который выступает в смешанных единоборствах с 2008 года. В активе у россиянина 27 побед и ни одного поражения.

Последний бой Хабиб провел 6 октября прошлого года против ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. В четвертом раунде россиянин одержал победу над соперником, однако после этого произошла потасовка между представителями обеих команд. Атлетическая комиссия штата Невады отстранила Хабиба от выступлений на 9 месяцев со штрафом в 500 тысяч долларов. Конор был отстранен на полгода.

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