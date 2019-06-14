ПФЛ возродила турнир "Переправа". Его задача дать лучшим игрокам второй лиги дополнительную площадку для просмотра, передает Day.Az со ссылкой на sportbox.ru.

Помимо сборных команд 5 дивизионов ПФЛ в турнире принимает участие сборная России U-20 под руководством Михаила Галактионова.

В первом туре национальная команда уступила сборной дивизиона Урал-Приволжье (2:3).

Победный мяч на счету вратаря "Уфы-2" и сборной ПФЛ Урал-Поволжье Алексея Чернова.

Также сообщается, что автор гола после игры выразил коллеге слова поддержки.

Турнир будет проходить до 15 июня в Саранске.

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