https://news.day.az/sport/1128922.html Вратарь забил победный гол через все поле - ВИДЕО
Вратарь забил победный гол через все поле - ВИДЕО
ПФЛ возродила турнир "Переправа". Его задача дать лучшим игрокам второй лиги дополнительную площадку для просмотра, передает Day.Az со ссылкой на sportbox.ru.
Помимо сборных команд 5 дивизионов ПФЛ в турнире принимает участие сборная России U-20 под руководством Михаила Галактионова.
В первом туре национальная команда уступила сборной дивизиона Урал-Приволжье (2:3).
Победный мяч на счету вратаря "Уфы-2" и сборной ПФЛ Урал-Поволжье Алексея Чернова.
Также сообщается, что автор гола после игры выразил коллеге слова поддержки.
Турнир будет проходить до 15 июня в Саранске.
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