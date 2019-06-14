Это видео подарил Вселенной турнир MMA Angels Fighting Championship 12, как сообщает RT. 10 июня в Сеуле прошел бой между венгром Давидом Михайловым и южнокорейцем Чхве Хон-Маном, передает Day.Az со ссылкой на maximonline.ru.

Оба - крупные величины в мире кикбоксинга. Вес Михайлова - 110 кг, рост - 1 м 95 см. Хон-Ман так и вовсе за свои ТТХ - 2 м 18 см, 160 кило - получил прозвище Южнокорейский Гигант. Однако это не принесло ему счастья: более мелкому венгру понадобилось всего 49 секунд, чтобы нокаутировать великана (поединок провели по правилам кикбоксинга вне весовой категории).

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