https://news.day.az/sport/1129009.html Презентация Азара собрала на "Сантьяго Бернабеу" более 50 тысяч болельщиков - ВИДЕО
Презентация Азара собрала на "Сантьяго Бернабеу" более 50 тысяч болельщиков - ВИДЕО
Бельгийский полузащитник Эден Азар был представлен в качестве игрока "Реала", передает Day.Az со ссылкой на sportbox.ru.
Церемония прошла на домашнем стадионе мадридцев "Сантьяго Бернабеу" в присутствии десятков тысяч болельщиков.
Во время мероприятия 28-летний футболист произнес приветственную речь, а также поцеловал эмблему клуба.
Напомним, что "Реал" оформил переход Азара на прошлой неделе. Контракт бельгийца рассчитан до 30 июня 2024 года.
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