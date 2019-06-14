Бельгийский полузащитник Эден Азар был представлен в качестве игрока "Реала", передает Day.Az со ссылкой на sportbox.ru.

Церемония прошла на домашнем стадионе мадридцев "Сантьяго Бернабеу" в присутствии десятков тысяч болельщиков.

Во время мероприятия 28-летний футболист произнес приветственную речь, а также поцеловал эмблему клуба.

Напомним, что "Реал" оформил переход Азара на прошлой неделе. Контракт бельгийца рассчитан до 30 июня 2024 года.

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