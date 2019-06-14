https://news.day.az/sport/1129146.html Ла Лигу обвинили в слежке за футбольными болельщиками
Ла Лигу обвинили в слежке за футбольными болельщиками
Испанскую Ла Лигу оштрафовали на 250 тысяч евро за нарушение принципа прозрачности в официальном мобильном приложении чемпионата.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Приложение само включало микрофон и геолокацию, не уведомляя при этом пользователя. В самой Ла Лиге не согласны с обвинениями и утверждают, что данные функции использовались для борьбы с пиратством, не для слежки за болельщиками. От незаконных трансляций чемпионат каждый год несет убытки в размере 400 млн евро.
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