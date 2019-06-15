https://news.day.az/sport/1129312.html Рамиль Шейдаев сыграл с детьми в футбол в Ичеришехер - ВИДЕО
Рамиль Шейдаев сыграл с детьми в футбол в Ичеришехер - ВИДЕО
Футболист сборной Азербайджана и российских "Крыльев Советов" Рамиль Шейдаев поделился видео, снятым в Ичеришехер, передает Day.Az.
В видеоролике, который футболист выложил в социальных сетях под заголовком "Bye-bye Baku", он в играет футбол с детьми.
Отметим, что Р.Шейдаев принял участие в отборочном турнире Евро-2020 в составе сборной Азербайджана и отличился в матчах с Хорватией и Словакией.
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