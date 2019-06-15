Чемпион мира в первой полусредней категории по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Реджис Прогрейс вызвал ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора на два боя - по правилам ММА и бокса. Об этом он написал в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Не вызывай актеров, если ты настоящий боец. Также не звони моему менеджеру", - написал Прогрейс, отметив, что он, вероятно, является единственным в мире боксером, способным драться как на ринге, так и в октагоне.

10 июня Макгрегор вызвался организовать поединок между певцом Джастином Бибером и актером Томом Крузом. Сам же ирландец в марте захотел встретиться в октагоне с "американской актрисой" Марком Уолбергом, звездой фильма "Трансформеры".

Макгрегор в последний раз проводил поединок в октябре 2018-го, когда проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову. Всего на его счету 21 победа и 4 поражения. Также он участвовал в боксерском поединке против Флойда Мэйуэзера и проиграл нокаутом. Прогрейс одержал победу в каждом из 24 боев.

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